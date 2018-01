Europees Parlement wil totaal verbod pulsvisserij

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft dinsdag onverwachts een amendement aangenomen om de zogeheten pulsvisserij totaal te verbieden. Dat betekent een zware slag voor de Nederlandse Noordzeevissers.

CDA-europarlementariër Annie Schreijer-Pierik reageert onthust. „Ongelooflijk! Zo triest! Een ramp voor honderden Nederlandse gezinnen in de visserij: Europarlement verbiedt de gedane investeringen in pulsvisserij! Europarlement gooit vele voordelen voor bodem en energie overboord”, zo twitterde zij direct na de stemming.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) spreekt van een dreun in het gezicht van de Nederlandse vissers. „Diverse amendementen van Franse leden om de pulsvisserij de nek om te draaien, hebben het gehaald. Dit is een diepzwarte dag voor de Nederlandse visserij. Fake-nieuws heeft gewonnen, niet de argumenten. Nederlandse vissers hebben veel geld geïnvesteerd in de pulskorvisserij, maar de kans is nu heel groot dat dat weggegooid geld is en dat er ook bedrijven zullen zijn die het economisch niet gaan redden.”

Van de 675 aanwezig parlementariërs stemden er 232 tegen en 402 voor het voorstel. De overigen onthielden zich.

Aanvankelijk was verwacht dat Nederland de zogeheten pulsvisserij fors zou moeten beperken tot maximaal 5 procent van de kottervloot. Dat komt neer op zo’n 20 kotters, terwijl op dit moment 84 Nederlandse schepen een ontheffing hebben.

Secretaris Geert Meun van brancheorganisatie VisNed spreekt in een reactie van een zware slag voor de Nederlandse visserij. Vissers op zee reageren via sociale media ontdaan.

Schouten: Fel verzet tegen verbod pulsvissen

De Urker visserijwethouder Geert Post noemt het standpunt van het Europees Parlement „een ramp voor onze pulsvissers.” In Urk hebben de afgelopen jaren tientallen vissers hun schip laten ombouwen naar puls, een investering –afhankelijk van de grootte van de kotter– van 200.000 tot 500.000 euro per schip.

VisNed-directeur Pim Visser stak de mannen op zee kort na de cruciale stemming een hart onder de riem. Hij had inmiddels contact met minister Schouten (Landbouw). „Zij staat voluit achter de sector en gaat door met de strijd”, aldus Visser.

Minister Schouten zelf liet even later via haar woordvoerder weten het „onbegrijpelijk” te vinden dat het Europees Parlement dit standpunt heeft ingenomen. „Het lijkt erop dat emoties en sentimenten hebben gewonnen van feiten en resultaten van onafhankelijk onderzoek. Dat is geen goede zaak. Wij zullen ons fel verzetten tegen een verbod en uiteraard blijf ik ook in de komende periode de belangen van de Nederlandse pulsvloot verdedigen”, aldus de minister.

Van Dalen: Europese ban op pulsvisserij gaat niet direct in

De uiteindelijke beslissing over de toekomst van de pulsvisserij moet worden uitonderhandeld tussen drie partijen: De Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement. De commissie wil het elektrisch vissen vrijgeven. De lidstaten hebben zich vorig jaar daartegen uitgesproken: die willen in meerderheid terugvallen op een oude regeling, waarbij maximaal 5 procent van de kottervloot met puls mag experimenteren.

Naar dinsdag duidelijk is geworden, gaat dat het Europees Parlement nog te ver. Dat wil een totaal verbod. De parlementariërs omzeilen hiermee de visserijcommissie van het parlement. Die nam in november een voorstel aan om de pulsvisserij vrij te geven als wetenschappelijk is aangetoond dat de techniek niet schadelijker is voor het zeebodemleven dan de traditionele boomkorvisserij.

Inzet van Nederland bij de komende onderhandelingen is helder, laat minister Schoute nweten. „Pulsvisserij is de toekomst. Deze Nederlandse innovatie heeft tal van voordelen: veel minder schade aan de zeebodem, halvering van de ongewenste bijvangst en een enorme brandstofbesparing, zo blijkt uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Pulsvisserij is daarmee veel duurzamer dan de verouderde boomkortechniek. Dat zijn de feiten en verbieden is dus onlogisch.”

Schouten wil op korte termijn met de visserijsector overleggen. „Het wordt een lastig verhaal, maar wij gaan er alles aan doen om te voorkomen dat het verbod werkelijkheid wordt. De Nederlandse pulsvloot heeft mijn volledige steun”, aldus de minister.

Europarlementariër Van Dalen, lid van de visserijcommissie van het parlement, vindt dat door de aangenomen amendementen weinig over is van het oorspronkelijke voorstel. Hij wil de Europese Commissie adviseren het voorstel helemaal van tafel te nemen.

Bij puls of elektrisch vissen –al in 1992 uitgevonden door een Zeeuwse visser– schrikken stroomstootjes de bodemvissen op zodat ze omhoog zwemmen en in het net belanden. Bij de boomkor gebeurt dit „wekken” met kettingen die over de zeebodem slepen. De pulskor wordt vooral in de tongvisserij toegepast. De brandstofbesparing loopt op tot wel 50 procent. De bijvangst van ongewenste vis neemt fors af en de zeebodem wordt gespaard.

De techniek mag tot nu toe alleen met speciale toestemming van Brussel worden toegepast. Op basis van de 5 procentregel kregen aanvankelijk 22 Nederlandse kotters een vergunning om hun schip om te bouwen. In 2011 peuterde staatssecretaris Bleker van Landbouw 20 extra vergunningen los voor wetenschappelijk onderzoek. Begin 2014 wist staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken er voor een „nationaal pilotprogramma” nog eens 42 bij te krijgen. Dat loopt in 2019 af.