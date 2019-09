Europees Parlement verzet zich tegen octrooi op planten

Het Europees Parlement (EP) wil dat het Europees Octrooibureau geen octrooien verleent op planten.

Een resolutie met die strekking werd donderdag in Straatsburg breed gedragen.

Het gaat om nieuwe plantenrassen die langs conventionele veredeling, zoals kruising, zijn gekweekt. Het EP wil dat de vrije toegang tot genetische bronnen gewaarborgd blijft. Multinationals mogen geen monopolie op veredelingsmateriaal krijgen, vinden de parlementariërs.

„Octrooien horen in de wereld van planten niet thuis”, vindt SGP’er Bert-Jan Ruissen, mede-indiener van de resolutie. „Planten zijn van ons allemaal en zijn geen uitvinding. Ze zijn onderdeel van Gods schepping en wij zijn rentmeesters”, zei hij in zijn maidenspeech voor het EP.

Ook Annie Schreijer-Pierik (CDA) wil dat kwekers ongehinderd toegang houden tot plantmateriaal. „Dit is van levensbelang voor voedselzekerheid en innovatie in een tijd van klimaatverandering en een wereldwijd stijgende vraag naar voedsel.”

Het Europees Octrooibureau werd in 2015 teruggefloten over patenten op broccoli en tomaat. Daarop scherpte het bureau de regels aan, maar in het kader van een beroepszaak door een multinational kwam de kwestie eind 2018 opnieuw ter discussie. Het oordeel in die zaak volgt later dit jaar.

De Europese Commissie zal de zorgen van het parlement aan het octrooibureau overbrengen.