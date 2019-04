Europees Parlement verbiedt pulsvisserij

De Europese Unie verbiedt de pulskorvisserij. Dat is de uitkomst van de stemming dinsdagmiddag in het Europees Parlement in Straatsburg.

In totaal stemden 571 Europarlementariërs voor een pakket visserijmaatregelen, waar het verbod deel vanuit maakt. Zestig parlementsleden stemden tegen, twintig onthielden zich van stemming. Een poging van de Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) om via een extra stemming het pulsverbod te voorkomen, had geen succes. Zijn verzoek om die stemming werd verworpen.

In vissersdracht pleiten voor behoud pulskor