Europees betalingskanaal voor handel met Iran

Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittanniƫ hebben een Europees betalingskanaal met Iran opgezet om Amerikaanse sancties tegen dat land te omzeilen. Dat laten diplomaten weten aan persbureau Reuters.

Met het systeem hopen de landen dat Iran nog enige economische voordelen haalt uit de nucleaire deal uit 2015, die Iran sloot met grote mogendheden als de VS, de Europese Unie, Rusland en China. Iran beloofde zijn nucleaire programma drastisch terug te dringen, in ruil voor de opheffing van een aantal internationale sancties. De VS trokken zich vorig jaar terug uit het akkoord, waardoor veel Amerikaanse handelssancties tegen Iran weer van kracht werden.

De Europese Unie is fel gekant tegen die stap van president Donald Trump en werkt al langer aan middelen om het akkoord nog enigszins in leven te houden. De eerste transacties via het nieuwe betalingskanaal zouden overigens niet heel groot zijn, en voornamelijk bedoeld voor handel in voedsel, medicijnen en humanitaire goederen.