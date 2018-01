„Europa moet mikken op Internet of Things”

Europa heeft de slag om online platforms voor consumenten op zakelijke gebied voorgoed verloren van Amerikaanse en Chinese bedrijven. In plaats daarvan zouden Europese bedrijven met hun netwerkapparatuur zich vooral moeten concentreren op slimme toepassingen via Internet of Things.

Dat zei voorman van Deutsche Telekom Timotheus Höttges tijdens een techconferentie in München. „De kracht van Europa is het zaken doen tussen bedrijven”, zo zei hij. „Hier valt voor Europa iets te winnen.” Maar dan moet Europa wel in actie komen. Vooralsnog zijn politici en sommige bedrijven in de regio volgens Höttges vooral „meester in het waarnemen.”

Hij riep verder op tot een meer ontspannen regulering van de telecomindustrie om investeringen in infrastructuur aan te moedigen. Dit moet er ook voor zorgen dat er voldoende frequenties zijn om draadloze IoT-apparaten te kunnen verbinden.