Europa gooit per jaar 20 ton aan goud weg in auto’s

In afgedankte voertuigen zit goud. En Europa gooit dit kostbare metaal, 20 ton per jaar, zomaar weg.

Volgens een recente studie van Zweedse onderzoekers stijgt het aandeel kostbare stoffen in auto’s voortdurend. Metalen zoals goud, kobalt en lithium zijn een onmisbaar onderdeel van batterijen, smartphones en elektronische gadgets, maar ook steeds meer van auto’s.

Europa moet deze materialen importeren, dus is het beter om zuinig om te springen met de schaarse materialen. „Die zijn onmisbaar voor de transitie naar groenere technologie zoals elektrische auto’s, zonnecellen, ledverlichting en windenergie, en dus is de aanvoer ervan strategisch en economisch van groot belang voor de EU”, zegt Maria Ljunggren Söderman, onderzoeker aan de Technische Universiteit Chalmers in Göteborg.

Ze werkt mee aan het Europese onderzoeksproject Prosum, dat nu een database heeft gecreëerd om het probleem aan te pakken. De onderzoekers zien dat er steeds meer schaarse materialen in auto’s gebruikt worden. „Dat komt voornamelijk omdat we voertuigen maken die steeds meer geavanceerd zijn, met veel elektronica, lichte materialen en katalysatoren”, aldus Ljunggren. „Het groeiende aandeel elektrische voertuigen draagt daar ook aan bij.”

De onderzoekers werden verrast door de grote hoeveelheid goud in onze auto’s. In 2015 bevatten de Europese voertuigen samen zo’n 400 ton goud. Een groot deel wordt gerecycled, maar 20 ton blijft op de schroothoop liggen. Dat betekent dus dat er jaarlijks voor honderden miljoenen goud verloren gaat.

„Uit onze berekeningen blijkt dat de hoeveelheid goud in afgedankte auto’s nu van dezelfde orde van grootte is als die in afgedankte elektronica”, zegt Ljunggren. „Dat is een groei die niet genegeerd mag worden.”

Over het algemeen wordt maar een heel klein aandeel van de schaarse metalen in voertuigen gerecycled. Het grootste probleem is dat ze verspreid zitten in bijzonder kleine hoeveelheden. In een doorsneeauto zit bijvoorbeeld 1 of 2 gram goud verdeeld over tientallen componenten.

Hoewel de EU richtlijnen heeft voor het recyclen van waardevolle materialen in elektronica, bestaan die nog niet voor voertuigen.