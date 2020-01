Europa doet landbouwgif thiacloprid in de ban

Het in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddel thiacloprid wordt verboden in de EU omdat het risico’s voor de gezondheid en het milieu met zich meebrengt. De Europese Commissie maakte maandag officieel bekend de vergunning niet te verlengen, op basis van een wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

EU-commissaris Stella Kyriakides (Gezondheid en Voedselveiligheid) wijst erop dat het pesticide zorgelijke gevolgen heeft voor het grondwater. Het door chemieconcern Bayer ontwikkelde middel wordt ook in verband gebracht met kanker.

Thiacloprid is een van de vijf zogeheten neonicotinoïden die eerder beperkt werden toegestaan in Europa. De EU-landen stemden vorig jaar al in met een verbod op drie daarvan vanwege hun schadelijkheid voor hommels, wilde bijen en honingbijen. Gebruik in kassen blijft toegestaan.