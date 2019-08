Euronext wil vrouw aan het roer op Damrak

Beursuitbater Euronext wil Simone Huis in ’t Veld benoemen als de nieuwe baas van de Amsterdamse beurs. Zij moet de opvolger worden van Maurice van Tilburg die op eigen verzoek de beursexploitant zal verlaten. Huis in ’t Veld moet de functie per 1 oktober gaan bekleden. De eerste weken zal Van Tilburg haar nog bijstaan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Huis in ’t Veld komt over van Deutsche Bank Nederland, waar zij momenteel de functie van operationeel directeur bekleedt en waar zij sinds 2010 in diverse leidinggevende functies heeft gewerkt. Ze heeft meer dan vijftien jaar senior managementervaring in de Nederlandse financiële wereld, waarvan tien jaar op bestuursniveau.

De benoeming van Huis in ’t Veld is onder voorbehoud van goedkeuring door de bijzondere aandeelhoudersvergadering en de toezichthouder.