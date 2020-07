Euronext profiteert van extra handel op beurzen

Beursuitbater Euronext, het bedrijf achter de aandelenbeurzen in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs, wist afgelopen kwartaal te profiteren van de onrust op de financiële markten als gevolg van de coronacrisis. Daardoor lagen de handelsvolumes een stuk hoger dan normaal.

Volgens topman Stéphane Boujnah waren beleggers door de economische klap van de coronamaatregelen druk in de weer met het verplaatsen van investeringen. Voor sommige branches zijn de economische vooruitzichten opeens flink verslechterd. Dan wil je als belegger bijvoorbeeld je geld uit zo’n aandeel halen en in plaats daarvan investeren in sectoren met meer perspectief, legt Boujnah uit. Ook de vele steunmaatregelen van overheden speelden een rol bij het veranderen van de vooruitzichten.

De opbrengsten voor Euronext stegen in de voorbije periode met bijna een derde tot een 211 miljoen euro. De omzet ging behalve door de toegenomen handelsactiviteit ook omhoog door de eerdere overname van Nord Pool, een beurs voor het verhandelen van stroom. Op eigen kracht was volgens Euronext sprake van een omzetgroei van ruim 12 procent.

De situatie legde de beursuitbater geen windeieren. Het bedrijfsresultaat ging bijna 28 procent vooruit en onder de streep bleef met 82 miljoen euro zo’n 54 procent meer winst over dan een jaar terug. Euronext bevestigde verder zijn eerder afgegeven financiële verwachtingen voor de ontwikkelingen van de kosten bij het bedrijf.

Euronext is de laatste jaren hard gegroeid. In april kondigde het bedrijf aan ook in VP Securities te stappen. Dat is een Deense aanbieder van aan beurshandel verwante diensten. Met de acquisitie verstevigt het bedrijf zijn positie in Noord-Europa. Boujnah zegt dat de Deense autoriteiten al akkoord zijn met de deal. Hij hoopt deze begin augustus af te ronden en voorziet op termijn miljoenen euro’s aan synergievoordelen. Euronext wil graag een pan-Europees beursbedrijf worden en heeft in de regio al de Noorse aandelenbeurs ingelijfd. De onderneming kijkt voortdurend naar nieuwe kansen, al kan Boujnah op dit vlak nu geen concreet nieuws melden.