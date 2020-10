Euronext neemt Borsa Italiana over voor 4,3 miljard euro

Beursuitbater Euronext neemt de Italiaanse Borsa Italiana over van branchegenoot London Stock Exchange (LSE). De exploitant van de beurzen in onder meer Amsterdam, Parijs en Oslo telt 4,3 miljard euro neer voor de beursuitbater in Milaan.

Euronext trekt bij de overname samen op met de Cassa Depositi e Prestiti (CDP), die namens de Italiaanse staat investeert in bedrijven die van nationaal belang zijn. In het geval van Borsa Italiana wil de Italiaanse regering vooral enige zeggenschap hebben over het platform waarmee staatsobligaties worden verhandeld. Naast de Italiaanse staat werkte ook de bank Intesa Sanpaolo met Euronext aan de deal.

Borsa Italiana was vorig jaar goed voor een omzet van 464 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 264 miljoen euro. De Italiaanse beurs zal goed zijn voor ruim een derde van de opbrengsten van Euronext. De gecombineerde omzet vorig jaar van de bedrijven zou 1,3 miljard euro zijn met een bedrijfsresultaat van 711 miljoen euro.

Het combinatiebedrijf is naar eigen zeggen de grootste beursuitbater van Europa met meer dan 1800 bedrijven met een notering, die samen een totale marktkapitalisatie van 4,4 biljoen euro hebben. Ook qua verhandelde aandelen en aandelenfinancieringen is het bedrijf marktleider.

De overname wordt bekostigd via bestaande beschikbare middelen, nieuwe schulden en via nieuw eigen vermogen door een onderhandse plaatsing van aandelen bij CDP en Intesa Sanpaolo. CDP krijgt in ruil daarvoor een belang van 7,3 procent in Euronext. Intesa Sanpaolo wordt eigenaar van 1,3 procent van de stukken. Verder wordt een Italiaan voorgesteld als nieuwe commissaris. Die moet uiteindelijk ook president-commissaris worden.

Euronext verwacht dat de overname onmiddellijk zal bijdragen aan de resultaten. Het bedrijf verwacht ook flinke kostenvoordelen door het samengaan. Op 20 november hebben aandeelhouders van Euronext binnen het bedrijf het laatste woord over de deal. De overname moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond en is ook nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen.