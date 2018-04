Euronext gaat zelf obligaties uitgeven

Euronext heeft voor het eerst in zijn bestaan zelf obligaties uitgegeven. Daarmee wil de uitbater van onder meer de Amsterdamse beurs een half miljard euro ophalen.

De uitgifte van obligaties, een zogeheten bond, is uniek voor Euronext. Beleggen in aandelen Euronext kon al langer. De onderneming, die verder de beurzen in Parijs, Brussel, Dublin en Lissabon uitbaat, is zelf ook aan de beurs genoteerd in Amsterdam en Parijs.

De nieuwe obligatie heeft een looptijd van zeven jaar en een couponrente van 1 procent. Dat betekent dat houders van de waardepapieren verzekerd zijn van een rendement van die hoogte als ze de obligatie tegen de vaste prijs kopen. Vaak worden obligaties ook doorverkocht tegen een hogere of lagere prijs.