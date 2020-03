Euromast komt in Franse handen

De Euromast krijgt een nieuwe eigenaar. Ondernemer Willem Tieleman verkoopt de hoogste uitkijktoren van Nederland voor een niet genoemd bedrag aan de Franse investeerder M56.

Tieleman begon bijna twintig jaar geleden met het exploiteren van de Euromast. In 2016 werd hij ook eigenaar van het 185-meter hoge bouwwerk, dat vorig jaar bijna 600.000 bezoekers trok. Daar betaalde hij toen naar verluidt zo’n 5 miljoen euro voor.

Tegen RTV Rijnmond heeft hij aangegeven nu geen bedragen te noemen. „Dat zou niet netjes zijn, maar ik heb er wel winst op gemaakt”, zei Tieleman in gesprek met de omroep. Hij gaf ook aan wel verder te gaan met zijn twee Jamie Oliver-restaurants in Rotterdam en Den Haag.

M56, de nieuwe eigenaar van de Euromast, is gespecialiseerd in toeristische trekpleisters op grote hoogte. Zo heeft het bedrijf onder meer al de Montparnasse Tower in Parijs in handen.