Eurofer tegen Chinese redding British Steel

De redding van British Steel door het Chinese Jingye zal de concurrentie op de staalmarkt verstoren. Dat zegt de Europese staalassociatie Eurofer, die een bezwaar wil indienen bij de Europese Commissie tegen de overname van het in problemen geraakte staalbedrijf.

Jingye zou het eerste Chinese bedrijf zijn dat een staalconcern binnen de Europese Unie overneemt. Het industriebedrijf bereikte onlangs een voorlopige overeenkomst voor de koop van British Steel. Mededingingsautoriteiten moeten de deal echter nog goedkeuren. British Steel is goed voor duizenden banen. Ook FN Steel in Alblasserdam is onderdeel van het concern.

De betrokkenheid van China, een van de grootste staalproducenten ter wereld, ligt gevoelig. Staalprijzen staan al een tijd onder druk door overaanbod. Volgens Eurofer is minstens twee derde daarvan afkomstig uit China. Europese staalproducenten als ArcelorMittal klagen doorgaans over de concurrentie van goedkoop buitenlands staal, dat wordt gedumpt in Europa. China ontkent daarbij betrokken te zijn.