Eumedion: bestuurders moeten ‘corona-offer’ brengen

Bestuurders van bedrijven moeten de ‘pijn’ van de huidige coronacrisis voelen als hun onderneming zich gedwongen ziet overheidssteun aan te vragen, werknemers te ontslaan of het dividend fors te verlagen. Dat vinden institutionele beleggers als pensioenfondsen. Hun belangenorganisatie Eumedion heeft dit per brief aan beursgenoteerde bedrijven laten weten.

In de zogenoemde speerpuntenbrief zijn de onderwerpen opgenomen die de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers belangrijk vinden voor het nieuwe seizoen van aandeelhoudersvergaderingen in 2021.

Met ‘pijn voelen’ doelt Eumedion op het tijdelijk verlagen van bestuurderssalarissen of het schrappen van bonussen. Deze ingrepen moeten gemeld worden in de beloningsverslagen die gepresenteerd worden op de aandeelhoudersvergaderingen.

Ook het onderwerp klimaat komt nadrukkelijk aan bod. De rapportages over de impact van klimaatverandering op de onderneming moeten beter, schrijft de belangenvereniging. Eumedion verwacht dat deze rapportages zoveel mogelijk zijn afgestemd op Europese klimaataanbevelingen.

De belangenvereniging roept ondernemingen verder op om ambitieuze doelen op te stellen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en hierover helder te rapporteren. Ook moeten ondernemingen een deadline stellen om klimaatneutraal te zijn.

Bij Eumedion zijn ongeveer zestig Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers aangesloten, met een totaal belegd vermogen van 6000 miljard euro.