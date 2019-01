EU-webwinkels verkopen meer in Nederland

Nederlandse consumenten hebben in het derde kwartaal van 2018 voor meer dan 400 miljoen euro aan spullen gekocht bij buitenlandse webwinkels uit de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld het Duitse Zalando en het Britse Asos. Dat is een stijging van 14 procent vergeleken met een jaar eerder, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het bedrag is exclusief btw. De internetverkopen van de Nederlandse detailhandel waren in die periode bijna 18 procent hoger. In de eerste negen maanden van het jaar gingen de Nederlandse verkopen van Europese onlinewinkels met bijna 16 procent omhoog tot meer dan 1,2 miljard euro. Voor Nederlandse webwinkels was hier volgens het statistiekbureau een stijging met bijna 19 procent te zien.