Het Europees Parlement heeft donderdag met ruime meerderheid een geamendeerd rapport aangenomen dat aandringt op het terugdringen van de „overbevissing” van de Noordzee. Als het EP zijn zin krijgt, worden aan de commerciële visserij extra beperkingen opgelegd. Bovendien wordt de recreatieve visserij meegeteld bij het beheer van de Noordzee.

Dat laatste kan ertoe leiden dat de quota voor de commerciële visserij, die jaarlijks in december door de Europese Raad van visserijministers worden vastgesteld, worden verkleind, waarschuwt Europarlementariër Van Dalen (ChristenUnie-SGP). „Dat zal niet direct voor tong of schol het geval zijn, maar misschien wel voor zeebaars.”

Het rapport en enkele amendementen van de liberale en linkse fracties werden aangenomen met 378 tegen 232 stemmen, bij 19 onthoudingen. De fracties van conservatieven (ECR, waar ChristenUnie-SGP deel van uitmaakt) en christendemocraten (EVP) stemden tegen. De Nederlandse VVD-parlementariërs weken af van de meerderheid van hun fractie en stemden eveneens tegen, meldt Van Dalen.

De Europarlementariër is teleurgesteld over de uitslag. Volgens hem heeft een intensieve lobby van natuur- en milieuorganisaties veel van zijn collega-parlementsleden ervan overtuigd dat in de Noordzee sprake is van overbevissing die moet worden teruggedrongen. Onterecht, vindt hij. „De Noordzee is een van de meest gereguleerde visgebieden ter wereld. Alle belangrijke visbestanden staan er mede daardoor goed voor en de totale trends zijn positief. Om dan toch te stellen dat deze zee wordt overbevist, tsja, dan regeert de leugen.”

Overigens is er nog geen sprake van een gelopen race. Het EP heeft een medebeslissende stem bij de vaststelling van het beheer van de Noordzee. De komende tijd wordt daarover onderhandeld tussen het EP, de lidstaten en de Europese Commissie. Van Dalen geeft de hoop nog niet op dat de voorgestelde beperkingen van tafel gaan. „Eurocommissaris Vella van Visserij voelt mee met het parlement, maar de Raad van visserijministers staat er anders in.”