EU-president wil voor de zomer akkoord over miljardenplannen

EU-president Charles Michel wil „alles op alles” zetten om voor de zomervakantie een akkoord te hebben over het Europese herstelplan en de Europese meerjarenbegroting voor 2021 tot en met 2027. „Onze burgers en bedrijven zijn zwaar getroffen door de pandemie. Ze hebben zonder uitstel gerichte verlichting nodig”, verklaarde hij na de presentatie van de miljardenplannen voor de komende jaren van de Europese Commissie.

Michel wil de kwestie op 19 juni met de 27 regeringsleiders bespreken. Het is in verband met het coronavirus nog onzeker of de leiders daarvoor kunnen afreizen naar Brussel voor een echte vergadering in plaats van een videoconferentie. Persoonlijk contact is volgens diplomaten onontbeerlijk bij gevoelige onderhandelingen. De lidstaten zijn verdeeld over de omvang en financieringsvorm van de coronasteun en de hoogte en invulling van het meerjarenbudget.

De EU-president riep de regeringen op toe te werken naar een compromis in het belang van de unie.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat een akkoord snel nodig is zodat de nationale parlementen tijd hebben voor ratificatie. De commissie wil 750 miljard euro op de financiële markten lenen maar dat kan niet zonder toestemming.