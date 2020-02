EU-president positief over begrotingsakkoord

EU-president Charles Michel „voelt een positieve wil” bij de 27 EU-leiders om tot een akkoord over de Europese meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 te komen. „Ik denk dat vooruitgang mogelijk is in de komende uren en dagen”, zei hij voor het begin van een speciale ‘geldtop’ in Brussel.

De 27 gaan er onderhandelen over het plafond en de verdeling van de uitgaven van het EU-beleid de komende zeven jaar op basis van een voorstel van de Belgische oud-premier. Die heeft de afgelopen weken met alle regeringsleiders en staatshoofden gesproken over hun wensen en eisen.

„We hebben de laatste weken hard gewerkt en daar ben ik de leiders dankbaar voor. Ze hebben elk hun eigen belangen en zorgen en die zijn allemaal legitiem. De laatste stappen om een goed compromis te vinden zijn altijd de moeilijkste”, aldus Michel.

De inzet van premier Mark Rutte is dat Nederland de komende jaren niet meer bijdraagt aan de EU dan de afgelopen jaren. Hij wil dat de begroting, het meerjarig financieel kader (MFK) geheten, op 1 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bni) blijft. Den Haag houdt ook vast aan een jaarlijkse korting van 1,2 miljard euro. Rutte heeft naar verluidt vier ‘rekenaars’ meegenomen die tijdens de onderhandelingen niet anders doen dan permanent het ‘nul onder de streep’- doel bewaken.

Michel stelt 1,074 procent (1.095 miljard euro) voor, terwijl de Europese Commissie 1,11 procent wil en het Europees Parlement 1,3 procent eist.

Nederland trekt op met drie andere ‘zuinige landen’: Denemarken, Zweden en Oostenrijk. Kanselier Sebastian Kurz zei donderdagmorgen „harde onderhandelingen” te verwachten.