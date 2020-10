EU-parlement zet tanden in veggieburger

Het Europees Parlement zet deze week zijn tanden in veggieworsten, sojaburgers en kaasalternatieven. Het gebruik van ‘vlezige’ benamingen voor plantaardige producten zou te verwarrend zijn voor de consument en moet volgens de landbouwcommissie van het parlement van tafel. Veggiebuizen en sojaschijven mogen wel.

Het parlement stemt over een verbod op namen als plantaardige worst en over verdere restricties op het gebruik van zuivelgerelateerde woorden zoals kaasalternatief als er geen ‘echte’ kaas is zit.

De Partij voor de Dieren noemt de kwestie Schnitzelgate. Het voorgestelde verbod is onder druk van de vleeslobby tot stand gekomen, meent de partij. Wat Europarlementariër Anja Hazekamp betreft blijven veggieburgers, vegaschnitzels en sojasteaks gewoon op het menu staan.

„Brussel zou het juist aantrekkelijker moeten maken voor consumenten om te kiezen voor duurzame vleesalternatieven, in plaats van dit soort absurde barrières op te werpen”, zegt ze. „Eerst met veel bombarie klimaatplannen en een Green Deal aankondigen en vervolgens een verbod op vegaburgers overwegen is behoorlijk inconsequent, als je bedenkt dat de vee-industrie meer broeikasgassen uitstoot dan alle auto’s in Europa samen.”

In 2017 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat woorden als sojamelk, tofoeboter of vegakaas niet onder die naam mogen worden verkocht. De benamingen van melk, room, boter, kaas of yoghurt zijn volgens het Europees recht uitsluitend bedoeld voor producten van dierlijke oorsprong, oordeelde het. De landbouwcommissie wil nu verdergaan en ook af van woorden als romig of kaasalternatief.

Het verbod op vleesnamen voor plantaardige voedingsmiddelen en de zuivelgerelateerde woorden is onderdeel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid waarover van woensdag tot en met vrijdag wordt gestemd.