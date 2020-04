EU-parlement vraagt regeringen om eurobonds voor herstel

Het Europees Parlement roept de Europese regeringsleiders op gezamenlijk schuld aan te gaan om de coronacrisis het hoofd te bieden. In een resolutie die met 395 stemmen voor, 171 tegen en 128 onthoudingen in Brussel is aangenomen, vraagt het parlement om een omvangrijk herstelplan, een verhoging van de EU-meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 en om de uitgifte van euro-obligaties om de nodige investeringen in de wederopbouw te kunnen financieren.

Volgens parlementsvoorzitter David Sassoli, een Italiaans en lid van de centrumlinkse Democratische Partij, maakt de resolutie duidelijk dat het parlement verder wil gaan dan de ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep). Die sloten vorige week een akkoord over een hulppakket van 540 miljard euro voor de korte termijn, maar konden het niet eens worden over de uitgifte van euro-obligaties voor de financiering van de wederopbouw na de crisis, omdat met name Nederland en Duitsland daar een stokje voor staken.