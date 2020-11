EU-parlement stemt in met ECB-benoeming Frank Elderson

DNB-directeur Frank Elderson (50) mag van het Europees Parlement toetreden als directielid tot de Europese Centrale Bank (ECB). Het is voor het eerst sinds Wim Duisenberg in 2003 opstapte als eerste voorzitter van de ECB dat een Nederlander in de directie komt, per 15 december voor acht jaar.

Het voltallige parlement stemde met 319 stemmen voor, 202 tegen en 171 onthoudingen. De economische en monetaire commissie van het parlement had na een hoorzitting met Elderson eerder deze maand al een positief stemadvies afgegeven over de benoeming. Dat was een verrassing, omdat het parlement al jaren pleit voor meer vrouwen in topfuncties bij de centrale bank.

Het advies van het parlement is overigens niet bindend, maar een afwijzing zou een smet op de kwestie hebben betekend. Het parlement kan zich wel bemoeien met de portefeuille die Elderson krijgt. Dat komt begin januari aan de orde.

In een reactie bedankt Elderson het parlement voor de steun aan zijn kandidatuur. „Ik kijk uit naar de laatste stap in dit proces”, twittert hij. Op de top van EU-leiders van 10 en 11 december wordt hij formeel benoemd.

Elderson werd begin september door minister Wopke Hoekstra in de Eurogroep (ministers van Financiën van de eurolanden) voorgedragen om de Luxemburger Yves Mersch op te volgen bij de bank. De keuze bestond slechts uit twee mannen. De ECB-directie heeft al laten weten achter de benoeming van Elderson te staan.

Als directielid van de ECB belooft Elderson zich „sterk te zullen inzetten” voor een betere man-vrouwverhouding bij de bank in Frankfurt zelf en bij de nationale toezichtautoriteiten. Verscheidene Europarlementariërs hadden hun ongenoegen geuit over de procedure, waarbij de eurolanden geen enkele vrouw voordroegen.

Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD) is „erg blij dat Frank Elderson een positieve beoordeling heeft gekregen” van het Europees Parlement. „Hij is de juiste man voor de job. Niet omdat hij toevallig een man is, maar omdat hij over de juiste ervaring en kwalificaties beschikt. Naast een zeer kundig directielid, ben ik er daarom van overtuigd dat we bovendien een ambassadeur voor gendergelijkheid en diversiteit hebben goedgekeurd.”

De 50-jarige jurist werkt sinds 1999 bij De Nederlandsche Bank (DNB) en heeft naam opgebouwd op het gebied van duurzame financiën en digitale onderwerpen. Sinds 1 juli 2011 is hij een van de directeuren van DNB en is hij onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op banken en voor juridische zaken.

Het ECB-bestuur bestaat uit een zeskoppige directie van, inclusief voorzitter Christine Lagarde, twee vrouwen plus de negentien centralebankpresidenten van de eurolanden, allemaal mannen.