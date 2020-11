EU-parlement stemt in met Amerikaanse ‘kreeftendeal’

Het Europees Parlement heeft een minideal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten goedgekeurd. De EU schaft heffingen op levende en bevroren kreeftproducten uit de VS af. In ruil daarvoor verlagen de Amerikanen importtarieven uit de EU met 50 procent, voor onder andere aanstekers en kristal glaswerk.

De ‘kreeftendeal’ is de eerste onderhandelde tariefsverlaging tussen de EU en de VS in meer dan twintig jaar. De deal werd in augustus door de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en toenmalig handelscommissaris Phil Hogan gesloten en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus voor vijf jaar. De waarde van de vervallen invoerrechten bedraagt in totaal 168 miljoen euro.

„De kreeftendeal is niet alleen goed nieuws voor onze importeurs van Amerikaanse kreeften en de exporteurs van Europese week- en schaaldieren en kant-en-klaarmaaltijden, glaswaren en afbouwmaterialen,” reageert Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA), lid van de commissie internationale handel. „Deze minideal is een goede eerste stap om de handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS te verbeteren. Laten we dit akkoord gebruiken als springplank voor een constructievere transatlantische dialoog, ook in het licht van de aanstaande nieuwe presidentiële termijn in de VS”.