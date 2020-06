EU-parlement neemt wet over groene investeringen aan

Het Europees Parlement heeft nieuwe regelgeving aangenomen die definieert welke investeringen groen zijn. De wet wordt vanaf volgend jaar van kracht in de EU. Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) noemt de wet „een mijlpaal voor de verduurzaming van de financiële sector”.

Investeerders kunnen straks aan de hand van een ‘groene lijst’ zien of een belegging bijdraagt aan de reductie van CO2-uitstoot. Aanbieders van financiële producten worden verplicht te laten zien hoeveel procent van hun beleggingen daadwerkelijk duurzaam is. Daarmee wordt ook het ‘groenwassen’ beperkt van producten die ten onrechte als milieuvriendelijk op de markt worden gezet.

Volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie zal de regelgeving „duurzame investeringen aanjagen”. Die heeft Europa nodig om in 2050 klimaatneutraal te kunnen worden, zoals de lidstaten hebben afgesproken. Vicevoorzitter Frans Timmermans, initiatiefnemer van de zogenoemde Green Deal: „Voor een succesvolle Green Deal is het cruciaal dat investeerders elke euro verstandig besteden.”

Eickhout, hoofdonderhandelaar op het dossier, vindt de wet nog niet helemaal compleet. Hij wil die aanvullen met een ‘bruine’ lijst met activiteiten die juist in het bijzonder schadelijk zijn voor het klimaat en biodiversiteit „zodat we ook eindelijk duidelijkheid krijgen met welke investeringen we zo snel mogelijk moeten stoppen”. De Europese Commissie gaat zich daar nu over buigen.