EU-parlement dreigt met boycot bankentoezichthouder

Het Europees Parlement dreigt met een boycot van Adam Farkas, de baas van de Europese Bankautoriteit (EBA), als hij per 1 februari mag overstappen naar AFME, de lobbyorganisatie van de financiële sector. In een resolutie eisen de Europarlementariërs dat EU-regels strikt worden toegepast om een einde te maken aan deze draaideurpraktijken van hoge ambtenaren die in de private sector gaan werken.

Door de overstap van Adam Farkas, die tot 31 januari nog de leiding heeft van de bankentoezichthouder, komen persoonlijke contacten en voorkennis in handen van de bankenlobby, stelt initiatiefnemer van de resolutie Paul Tang (PvdA). „Dat vergroot de kans op achterkamertjespolitiek”.

Als Farkas toch mag beginnen, gaat hij twee jaar in de ban, aldus Tang. Europarlementariërs zullen hem niet meer ontmoeten en toelaten tot het parlement.

Voorbeelden van eerdere omstreden overstappen waren die van Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso naar Goldman Sachs en van EU-commissaris Neelie Kroes naar Uber.