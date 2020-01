EU-parlement blokkeert benoeming bankentoezichthouder

Gerry Cross kan geen directeur worden van de Europese Bankautoriteit (EBA). Onder meer vanwege zijn lobbyverleden stemde het Europees Parlement donderdag tegen de voorgenomen benoeming van de Ier, die op 1 februari zou beginnen bij de in Parijs gevestigde toezichthouder. 336 parlementariërs stemden tegen en 272 voor, met 48 onthoudingen.

Cross was eerder lobbyist voor AFME, de belangenorganisatie van de financiële sector in Europa. „We hebben geen lobbyisten nodig in publieke topfuncties”, aldus het groene Europarlementslid Sven Giegold. Zijn PvdA-collega Paul Tang heeft als tweede argument dat meer vrouwen nodig zijn in het economisch bestuur. „Met 95 procent mannen aan de top krijgen we nooit een eerlijke en moderne economie.” Parlementsvoorzitter David Sassoli gaat het EBA-bestuur vragen een andere kandidaat voor te dragen.

De huidige EBA-directeur, Adam Farkas, wil per 1 februari, overstappen naar AFME. Volgens Tang komen door dergelijke draaideurpraktijken persoonlijke contacten en voorkennis in handen van de bankenlobby. Het parlement wil de Hongaar de komende twee jaar boycotten. De Ombudsman van de EU, Emily O’Reilly, heeft een onderzoek geopend naar de overstap van Farkas.