EU-Ombudsman: Bankenautoriteit de fout in met overstap directeur

De Europese Bankenautoriteit (EBA) had de overstap van haar directeur Adam Farkas naar AFME, de belangenorganisatie van de financiële sector in Europa, moeten verbieden. Dat oordeelt de Ombudsman van de EU, Emily O’Reilly, na onderzoek naar een omstreden ‘draaideuraffaire’ bij de in Parijs gevestigde banktoezichthouder.

Farkas kwam eerder dit jaar in opspraak met zijn carrièrestap. „Het gaat hier om een directeur van een agentschap dat zich bezighoudt met de regulering van en het toezicht op de Europese banken, die overstapt naar een lobbygroep die invloed wil op het opstellen van die bankregels”, aldus de Ombudsman. Volgens O’Reilly heeft de EBA ook te laks gereageerd om te zorgen dat Farkas geen toegang meer had tot vertrouwelijke informatie nadat hij zijn overstap had aangekondigd.

Het Europees Parlement heeft in januari de toegang aan de Hongaar ontzegd voor twee jaar vanwege de affaire. Ook blokkeerde het parlement de benoeming van zijn beoogde opvolger bij de EBA, Gerry Cross. Die was juist eerder lobbyist voor AFME. Europarlementariër Paul Tang (PvdA) spreekt van een „harde tik op de vingers van de EBA” en dringt erop aan dat ook de Europese Commissie de toegang aan Farkas ontzegt.

De Ombudsvrouw beveelt de EBA aan criteria op te stellen voor ongewenste banenwissels en die te verbieden voor een periode van twee jaar. Tang: „Dat moet ook gelden voor andere toezichthouders in de financiële sector, zoals de Europese Centrale Bank en de Europese Autoriteit voor effecten en markten, ESMA. De integriteit van het financiële toezicht is in het geding.”