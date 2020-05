‘EU moet Chinese bedrijfsovernames tijdelijk verbieden’

De Europese Unie moet een tijdelijk verbod opleggen op Chinese overnames van Europese bedrijven die in de problemen zijn gekomen of sterk in waarde zijn gedaald op de beurs door de coronacrisis. Dat verklaarde de Duitse politicus Manfred Weber in een interview met de krant Welt am Sonntag. Weber is christendemocraat en voorzitter van de grootste fractie in het Europees Parlement.

Hij pleit voor een ban van twaalf maanden op Europese overnames door Chinese bedrijven, in ieder geval tot de coronacrisis voorbij is. Volgens Weber willen Chinese investeerders munt slaan uit de economische malaise door de crisis, deels met geld van de Chinese overheid, door bedrijven goedkoop op te kopen. Hij vindt dat Europa zichzelf moet beschermen tegen deze „Chinese shopping tour”.

Weber ziet China als de grootste concurrent van de EU in de toekomst en stelt dat het land de Verenigde Staten wil verdringen als ’s werelds grootste supermacht.

De Duitse overheid kondigde onlangs aan de regels aan te scherpen rond ongewenste overnamepogingen van Duitse bedrijven door investeerders buiten de EU.