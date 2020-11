EU-ministers steunen oprichting Europees toezichthouder witwassen

De EU-ministers van Financiën steunen ‘breed’ het voorstel van de Europese Commissie om een onafhankelijk Europees toezichthouder voor witwassen en terrorismefinanciering op te richten. Als het aan minister Wopke Hoekstra ligt, komt die EU-instantie er „liever morgen dan overmorgen”, zei de bewindsman na afloop van een videovergadering met zijn Europese collega’s. Een deadline is echter nog niet afgesproken,

De commissie wil hier begin volgend jaar wetsvoorstellen over presenteren. Voor alles „up and running” is, aldus Hoekstra, „zijn we wel zo weer een paar maanden verder”. Nederland lobbyt samen met een aantal landen waaronder Frankrijk al een tijd voor onafhankelijk EU-toezicht, omdat witwassen een grensoverschrijdend probleem is. Nu is het toezicht op de handhaving van antiwitwaswetgeving nationaal geregeld.

Hoekstra zei zich grote zorgen te maken over de infiltratie „in de bovenwereld” van crimineel geld. In Nederland gaat het volgens hem om jaarlijks 15 tot 20 miljard euro.