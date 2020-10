EU-ministers eens over hervorming landbouwbeleid

De Europese landbouwministers zijn het in de nacht van dinsdag naar woensdag eens geworden over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De veranderingen moeten ervoor zorgen dat de boeren in de Europese Unie klimaat- en milieuvriendelijker gaan werken.

Na twee dagen en een lange nacht onderhandelen hebben de EU-landen een „mijlpaal” en een „stelselverandering” bereikt, zei landbouwminister Julia Klöckner uit Duitsland, dat dit halfjaar de EU voorzit.

De lidstaten moeten over de landbouwsubsidies, die bijna een derde van de EU-begroting uitmaken, nog overeenstemming bereiken met de Europese Commissie en het Europees Parlement, dat zich deze week ook over het landbouwbeleid buigt.

Eco-regelingen

Boeren moeten aan zwaardere klimaat- en milieueisen voldoen om in aanmerking te komen voor de basispremie, het hoofdbestanddeel van de zogeheten Europese inkomenssteun (subsidie).

Een vijfde van de inkomenssteun wordt voortaan gereserveerd voor boeren die zich nog eens extra inspannen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. De lidstaten krijgen twee jaar de tijd om deze zogeheten eco-regelingen in te richten in zogeheten nationaal strategische plannen. Die mogen ze met enige flexibiliteit vormgeven, passend bij de situatie in het eigen land.

De periode van twee jaar moet er ook voor zorgen dat lidstaten niet plotseling een deel van hun Brusselse subsidies verliezen.

Compromis

De 20 procent reservering die de ministers voor de eco-regelingen overeeenkwamen, is een compromis. Nederland wilde meer, sommige Oost-Europese landen minder. Het Europees Parlement sprak juist dinsdagavond nog uit dat het 30 procent moet worden.

Boeren zijn niet verplicht aan de eco-regelingen mee te doen. Wie niet meedoet, ontvangt per saldo minder inkomenssteun, ook wel directe betalingen genoemd.

Het Europees Parlement neemt naar verwachting vrijdag een standpunt over het nieuwe GLB in. De definitieve tekst moet vervolgens worden uitonderhandeld. Het twee jaar uitgestelde nieuwe landbouwbeleid moet in 2023 ingaan en geldt tot en met 2027.