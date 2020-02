EU-leiders zetten hakken in het zand op ‘geldtop’

EU-president Charles Michel ontvangt de Europese leiders donderdag in Brussel voor het elke zeven jaar terugkerend strijdritueel rond ‘de centen’. Vanaf 15.30 uur ligt zijn voorstel op tafel voor een nieuwe begroting van 2021 tot en met 2027, het Meerjarig Financieel Kader (MFK) geheten. De Belg wil met de 27 onderhandelen tot er een akkoord ligt, maar premier Mark Rutte en zijn ‘zuinige kameraden’ zullen de hakken in het zand zetten, verwachten diplomaten.

De opvattingen tussen de lidstaten over omvang en besteding van de huishoudpot lopen sterk uiteen. De situatie is ingewikkelder dan zeven jaar geleden, omdat door het Britse vertrek uit de EU per 2021 een miljardengat in het budget ontstaat. Daar wil Nederland niet voor opdraaien, evenmin als Oostenrijk, Zweden en Denemarken.

Ruttes doel is vooral te voorkomen dat de Nederlandse bijdrage de komende jaren stijgt en dat de jaarlijkse korting verdwijnt. De vier willen dat het MFK 1,00 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bbp) blijft. Dan is er 1015 miljard euro voor zeven jaar. Daarvan moet meer worden besteed aan modern beleid zoals innovatie, en minder aan landbouw en regionale ontwikkeling.

Michel stelt een percentage voor van 1,074 ofwel 1094 miljard euro. Dat is een compromis tussen de 1,11 procent die de Europese Commissie wil en de 1,3 procent die het Europees Parlement eist.

Hoe lang Michel maximaal wil doorgaan is onbekend. De leiders is verzocht schone kleren mee te brengen. Een mogelijke indicatie is een mededeling van de Brusselse metro. Het station dat tijdens een top om veiligheidsredenen altijd is gesloten, gaat zaterdag om 11.00 uur weer open.