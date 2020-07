EU-leiders na hele dag onderonsjes samen rond de tafel

Meer dan zeven uur later dan gepland zijn de EU-regeringsleiders zondag in Brussel dan toch bijeen gekomen. Na de hele dag koortsachtig overleg in wisselende groepjes zijn premier Mark Rutte en zijn collega’s letterlijk rond de tafel gaan zitten om tijdens het diner te proberen verdere bruggen te slaan in de slepende onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting en een coronaherstelfonds.

Volgens ingewijden kunnen de onderhandelingen de hele nacht doorgaan. De Luxemburgse premier Xavier Bettel liet het avondeten aan zich voorbijgaan. Hij moest een coronavergadering in eigen land voorzitten en laat zich vertegenwoordigen door de Belgische premier Sophie Wilmès. Bettel liet weten na de vergadering in Luxemburg weer naar Brussel terug te keren.

De top duurt al sinds vrijdagochtend, maar er is wel voortgang geboekt. De grote kloof tussen ‘zuinige’ tegenstanders van een herstelfonds met subsidies en de pleitbezorgers ervan zou zijn geslonken. Nederland en zijn andere zuinige bondgenoten, die aanvankelijk niets wilden weten van hulpgeld dat niet hoeft te worden terugbetaald, zouden inmiddels bereid zijn tot 300 miljard aan subsidies te gaan.

Het is nog onduidelijk of EU-president Charles Michel de regeringsleiders zondagavond nieuwe compromisvoorstellen voorschotelt. Zaterdagavond was de verwachting dat die voorstellen er de volgende ochtend zouden liggen, maar de meningsverschillen bleken nog te groot.