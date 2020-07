EU-leiders na dertien uur in „korzelige” sfeer uit elkaar

De 27 EU-leiders hebben in Brussel in een „wat korzelige sfeer” na dertien uur hun overleg over een herstelplan voor de coronacrisis afgebroken. Dat zei premier Mark Rutte na afloop, waarbij hij aangaf dat dit meestal „niet zo’n goed teken is”. De top wordt zaterdag om 11.00 uur hervat. „Ik hoop dat we dan kunnen doorpakken.”

Volgens Rutte was er „in het algemeen irritatie” maar erkende hij dat de irritatie van „een enkeling” tegen hem gericht zou kunnen zijn geweest. Rutte wordt door een aantal van zijn Europese collega’s beschouwd als de belangrijkste sta-in-de-weg voor een akkoord over de meerjarenbegroting en vooral het daaraan gekoppelde voorgestelde herstelfonds van 750 miljard euro.

Volgens EU-bronnen ligt Nederland dwars, onder meer met de harde eis dat uitbetalingen uit het herstelfonds door een lidstaat moet kunnen worden geblokkeerd als toegezegde economische hervormingen onvoldoende worden doorgevoerd. Rutte wil dit geen veto noemen: „het zit ingewikkelder in elkaar”. Maar zijn positie is wel „eenzamer” op dit punt dan een aantal andere, waar Nederland niet alleen staat. Zo zijn er meer landen die de omvang van het herstelfonds te groot vinden en dat er vooral leningen en niet subsidies aan steun vragende landen moeten worden verstrekt.

De leiders spraken lang over problemen die ze hebben met de miljardenplannen. Volgens Rutte hielp dat om elkaars positie beter te begrijpen. Maar ook was duidelijk dat veel leiders moe zijn door het bestrijden van de corona-epidemie en de zorgen over een dreigende nieuwe uitbraak, zei hij. Iedereen heeft „veel aan het hoofd”. Hij zei te hopen dat EU-president Charles Michel zaterdag nieuwe voorstellen op tafel legt.