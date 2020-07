EU-leiders dicht bij akkoord over begroting en herstelfonds

Een akkoord over de nieuwe Europese meerjarenbegroting (MFK) en het coronaherstelfonds lijkt ophanden. De 27 EU-leiders hebben van voorzitter Charles Michel na opnieuw een nacht onderhandelen en schaven aan getallen en teksten de laatste blauwdruk ter beoordeling voorgelegd gekregen. Zodra daar zoals ingewijden verwachten consensus over is, geeft Michel een persconferentie.

De grootste hindernissen zijn volgens EU-bronnen uit de weg. Er is overeenstemming over de hoogte van het MFK en een miljardenfonds voor herstel van de coronacrisis. Nederland krijgt onder meer een hogere korting op de jaarlijkse EU-afdracht en medezeggenschap over de besteding van de subsidies uit het herstelfonds.