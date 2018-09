EU-landen lopen miljarden aan btw mis

De EU-landen zijn in 2016 samen bijna 150 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Veelal door ontoereikende administratie, maar ook door fraude.

Dat blijkt uit een onderzoek dat vrijdag door de Europese Commissie is gepubliceerd. De Commissie wil dat het btw-stelsel in de EU drastisch wordt hervormd.

Het verlies is wel 10 miljard minder dan in 2015, maar het is nog altijd een achtste van alle gezamenlijke btw-inkomsten. Nederland, Bulgarije, Letland en Cyprus staan in het rijtje van landen die het nog het minst slecht doen. Daar is het verlies in 2016 met meer dan 5 procent gedaald. Nederland liep in 2016 iets meer dan 2 miljard euro mis, in 2015 was dat nog ruim 4 miljard. Maar in landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is de kloof juist vergroot.

„De lidstaten hebben de btw-inning in de hele EU verbeterd. Dat is positief. Maar een verlies van 150 miljard per jaar voor de nationale begrotingen is onaanvaardbaar, zeker als een derde daarvan in de zakken verdwijnt van fraudeurs, criminelen en mogelijk zelfs terroristen”, aldus Europees commissaris Pierre Moscovici (Financiën). Over die laatste categorie rept het onderzoeksrapport overigens niet.

Een derde van het verlies komt ook door allerlei btw-vrijstellingen, die door de lidstaten zelf worden toegekend en waarvan het nu twijfelachtig is of ze wel kloppen.

Daarnaast dragen onder meer faillissementen, betalingsproblemen of gebrekkige inning bij aan het tekort.