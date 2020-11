EU-landbouwministers boos om ‘dreigement’ Timmermans

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor de vele besmettingen in Bunschoten-Spakenburg. Een winkeleigenaar: „Misschien omdat iedereen elkaar hier kent, helpt en bij elkaar over de vloer komt?” Een ander denkt dat bedrijvige Bunschoters die elders in het land werken het virus hebben geïmporteerd. beeld Bastiaan van Soest