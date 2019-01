„EU komt met nieuwe boete tegen Google”

De Europese Commissie legt Google in de komende weken opnieuw een boete op. De zoekgigant zou ook met zijn advertentiedienst AdSense de mededingingsregels hebben overtreden, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Een boete vanuit Brussel zou de derde zijn voor Google. Eerder kreeg het Amerikaanse bedrijf al boetes van in totaal 6,7 miljard euro voor het beperken van de concurrentie met zijn mobiele besturingssysteem Android. Ook met Google Shopping had de techreus concurrenten benadeeld.

De boete voor AdSense pakt waarschijnlijk lager uit dan de 4,3 miljard euro in de Android-zaak en de 2,4 miljard euro in de zaak rond Google Shopping. Google heeft zijn medewerking verleend aan de commissie in de zaak rond de advertenties. Het onderzoek naar AdSense loopt al sinds 2016.