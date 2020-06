„EU komt met formele klacht om concurrentievervalsing Amazon”

De Europese Unie is van plan formele aanklachten wegens concurrentievervalsing in te dienen tegen Amazon. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. De Europese Commissie opende in de zomer van vorig jaar een formeel onderzoek naar de webwinkelreus.

Brussel is bezorgd over de manier waarop Amazon omspringt met externe verkopers die via sites van het techbedrijf hun waren verkopen. Het Amerikaanse bedrijf wordt ervan beticht data te verzamelen van die ondernemers, die vervolgens worden gebruikt om te kunnen concurreren met diezelfde verkopers.

Mogelijk komt Brussel volgende week al met de formele aanklachten, meldt The Wall Street Journal. Amazon wilde tegenover de zakenkrant geen commentaar geven, maar het bedrijf ontkende in het verleden misbruik te maken van zijn machtspositie. Als Amazon inderdaad schuldig wordt bevonden aan het schenden van Europese mededingingsregels, kan de Europese Commissie het bedrijf een boete van maximaal 10 procent van de jaaromzet opleggen.