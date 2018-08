„EU komt boer wegens droogte te hulp”

De Europese Commissie zou naar verwachting donderdag besluiten dat boeren land dat verplicht braak ligt, mogen benutten voor de teelt van voedergewassen voor hun vee. Aanleiding is de aanhoudende droogte.

Dat meldde de nieuwssite Politico donderdagmorgen op basis van bronnen bij de Europese Unie.

Verder zal Brussel bepaalde subsidies al in oktober vrijmaken in plaats van zoals gebruikelijk in december, aldus Politico. Boeren zouden tot 70 procent van de zogeheten inkomenssteun vervroegd uitbetaald kunnen krijgen.

Ook de EU-lidstaten kunnen hun boeren te hulp komen, schrijft de website. Volgens bestaande regels mag een land maximaal 90 procent van de schade die het gevolg is van droogte vergoeden.

De Duitse landbouwminister, Julia Klöckner, vroeg woensdag al aan Eurocommissaris Phil Hogan (Landbouw) om versoepeling van de regels. Volgens haar is niet alleen het boereninkomen in het geding, maar ook het dierenwelzijn.

In Nederland pleitte boerenorganisatie LTO woensdag voor crisismaatregelen. LTO wil onder meer dat boeren niet verder beperkt worden bij het beregenen van hun gewassen, dat ze in het najaar extra gras mogen telen voor hun koeien en dat ze ook langer mest mogen uitrijden om dat gras aan het groeien te krijgen.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling publiceerde donderdag na het sluiten van het Reformatorisch Dagblad een nieuwe droogtemonitor. Dan zou ook bekend worden of er extra maatregelen genomen worden in de strijd tegen de droogte.

Tot nu toe hebben enkele honderden Nederlandse boeren een schadeclaim ingediend bij de brede weersverzekering, meldde de Volkskrant woensdag. De meeste boeren zijn echter niet verzekerd, omdat ze dat te duur vinden.