EU-hof: VW kan buiten Duitsland voor rechter om sjoemeldiesels

De Duitse autofabrikant Volkswagen kan voor het verkopen van dieselauto’s met sjoemelsoftware in een andere lidstaat voor de rechter worden gedaagd. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald naar aanleiding van een zaak in Oostenrijk, waar de consumentenorganisatie VKI een schadevergoeding van ruim 3,6 miljoen euro voor 574 bezitters van een nieuwe of gebruikte, en naar achteraf bleek gemanipuleerde, VW eist.

Volkswagen betwist de internationale bevoegdheid van de Oostenrijkse rechtbank, maar krijgt dus nul op het rekest van de hoogste Europese rechter. Die oordeelt dat de schade van de koper optreedt in het land waar hij de auto koopt.

Het gaat om dieselauto’s met een EA-189-motor die de gedupeerden hebben gekocht voordat in september 2015 bekend werd dat Volkswagen software had ingebouwd die de emissiegegevens van deze voertuigen manipuleert. Daardoor lijken ze schoner dan ze zijn. Dit schandaal werd bekend als dieselgate.

Volgens VKI hebben de eigenaars schade omdat ze de auto’s niet of op zijn minst tegen een 30 procent lagere prijs zouden hebben gekocht als ze van de manipulatie hadden geweten. De organisatie wil dat VW in Oostenrijk wordt veroordeeld tot betaling van 3,6 miljoen euro plus rente en kosten, en aansprakelijk wordt gesteld voor alle schade die nog niet te becijferen is en/of zich in de toekomst nog zal voordoen.

De uitspraak geldt voor alle autofabrikanten, waarbij de plaats van verkoop het criterium is.