EU-hof blokkeert deelname premier Tsjechië aan EU-top niet

De Tsjechische premier Andrej Babis kan niet worden uitgesloten van de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting met de andere EU-leiders. Het Gerecht van de Europese Unie heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door een Tsjechische oppositiepoliticus.

De Tsjechische senator Lukas Wagenknecht en zijn medestanders vinden dat Babis niet mag meepraten over EU-geld zolang niet vaststaat dat hij zich niet heeft verrijkt met EU-subsidies. De schatrijke premier en zakenmagnaat ligt in eigen land en in het Europees Parlement onder vuur omdat hij zijn invloed zou hebben aangewend om geld uit Brussel naar zijn zakenimperium te sluizen.

Alleen de lidstaten kunnen beslissen wie er aan tafel zit bij de EU-leiders of wie niet welkom zou zijn, oordeelt het gerecht.