EU gaat derogatie verlengen

Minister Schouten (Landbouw) is „opgelucht” dat de Europese Commissie van plan is om de derogatie in Nederland met twee jaar te verlengen. Ook boerenorganisatie LTO Nederland reageerde blij.

Tegen Boerderij zei Schouten zaterdag dat ze opgelucht is dat het „toch nog is gelukt de Europese Commissie te overtuigen met een voorstel te komen voor derogatie met vrijwel dezelfde voorwaarden als de derogatie die op 1 januari van dit jaar is verlopen.”

De derogatie –een ontheffing van Brussel waardoor melkveehouders extra mest mogen uitrijden– geldt alleen voor bedrijven met minimaal 80 procent grasland.

Het Nitraatcomité van de EU beslist 4 april over het voorstel om de derogatie voor Nederland met twee jaar te verlengen. Dat zou anders voor vier jaar zijn geweest, maar die termijn is verkort omdat in ons land meerdere gevallen van mestfraude zijn geweest.

Als het comité het voorstel overneemt, is er voor boeren duidelijkheid voor 2018 en 2019, aldus LTO-bestuurder Claude van Dongen zaterdag. „We zijn blij dat er een concreet voorstel ligt waar in het Nitraatcomité over kan worden gestemd. We verwachten dat er een meerderheid vóór is,”

Voorwaarde

Aan het verlengingsvoorstel verbindt het comité wel de voorwaarde dat de fraude met mest wordt opgelost. Nederland moet van Brussel strenger toezien op naleving van de mestwetgeving, meldde Boerderij. Onder meer via uitbreiding van de capaciteit voor inspecties en controles. Als die aanscherpingen goed uitpakken, kan ons land bij de Europese Commissie een derogatieverzoek indienen voor na 2019.

Van Dongen: „We hebben sectorbreed het actieplan ”Samen werken in een eerlijke keten” opgesteld waarmee we de fraude willen uitbannen. Daar wordt nu hard aan gewerkt.”