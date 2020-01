‘EU en VS moeten samen optrekken tegen valsspeler China’

De Europese Unie en ook Nederland moeten samen met de Verenigde Staten optrekken tegen ‘valsspeler’ China. Daarvoor pleit Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, in een interview in opinieblad Forum van ondernemersorganisatie VNO-NCW.

„China steelt welvaart en intellectueel eigendom van westerse bedrijven. Dat kan omdat China door de Wereldhandelsorganisatie nog steeds als ontwikkelingsland wordt beschouwd. Daardoor krijgt het vrijheden die de ontwikkelde landen niet hebben”, aldus Hoekstra. Hij vindt het ook „verbazingwekkend” dat de Europese lidstaten eigen technologiebedrijven als Ericsson en Nokia niet krachtiger verdedigen tegen hun door de Chinese staat gesteunde rivaal Huawei. „Straks kunnen jullie alleen nog technologie kopen van Chinese of Amerikaanse bedrijven.”

Hoekstra denkt dat Nederlandse ondernemers en burgers het op dit punt eens zijn met de VS. „Zij maken zich zorgen over het langzame opereren van de Nederlandse overheid.” Hetzelfde geldt volgens hem voor de discussie over de NAVO-bijdrage van Nederland. „Ik zie nog geen geloofwaardig plan om de 2 procent van het bruto binnenlands product in 2024 te halen. Volgens mij vinden ondernemers en burgers dat Nederland zijn eerlijk deel moet betalen.”