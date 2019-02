EU cleart Britse firma’s voor no-dealbrexit

De Europese financiële markten kunnen ook in het geval van een no-dealbrexit gebruik blijven maken van drie belangrijke Britse dienstverleners. Toezichthouder ESMA wil deze zogenoemde clearinghouses in het geval van een chaotische scheiding tijdelijke vergunningen geven voor de Europese markt. Dat is volgens de Europese marktwaakhond nodig om de financiële stabiliteit binnen de EU te bewaken.

Het gaat om de firma’s LCH Limited, ICE Clear Europe Limited en LME Clear Limited. Deze partijen staan garant bij derivatentransacties tussen bijvoorbeeld pensioenfondsen, banken of vermogensbeheerders. Daarmee zijn ze van levensbelang voor soepele handel in financiële producten.

Groot-Brittannië, en hoofdstad Londen in het bijzonder, is een belangrijk internationaal knooppunt voor handel in financiële producten. Toezichthouders zoals de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijzen al langer op de problemen die kunnen ontstaan als dit centrum niet meer onder Europese regelgeving valt. De ESMA broedt nog op een manier om de toegang tot andere belangrijke financieel dienstverleners te garanderen voor Europese partijen.