EU-boetes voor banken over valutahandel

De Europese Commissie legt de grote banken Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan Chase en het Japanse Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) boetes op van in totaal bijna 1,1 miljard euro vanwege verboden kartelafspraken bij de handel in valuta’s.

Het Zwitserse UBS ontloopt een boete omdat die de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de commissie. De overtredingen vonden in wisselende samenstelling van de betrokken banken plaats tussen 2007 en 2013. Volgens de Europese Commissie wisselden valutahandelaren van de banken onder meer onderling gevoelige informatie uit bij de handel in elf verschillende munteenheden, wat niet is toegestaan onder Europese concurrentieregels.

Volgens EU-commissaris van Mededinging Margrethe Vestager geven de boetes een duidelijk signaal af dat Brussel kartelafspraken in de financiële sector niet tolereert. „Het gedrag van deze banken ondermijnt de integriteit van de sector ten koste van de Europese economie en klanten.”