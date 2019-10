‘EU bereid tot concessie in backstop-kwestie’

De Europese Unie zou bereid zijn om een concessie te doen in de grenskwestie in Ierland. De backstop, de door de EU geëiste garantieregeling dat er na de brexit geen harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland komt, geldt als groot struikelblok tussen de partijen om tot een eventuele deal over de Britse uittreding te komen.

EU-bronnen meldden aan de Britse krant The Times dat Europese lidstaten akkoord zouden kunnen gaan met een tussenoplossing. Daarbij zou Noord-Ierland op termijn kunnen beslissen om de backstop te verlaten. In de gesprekken werd gerept over het jaar 2025.

De Britse premier Boris Johnson zei eerder dat er na de brexit voorlopig vrijheid van goederenverkeer moet blijven bestaan tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland. De premier zou eerder te horen hebben gekregen dat een brexitdeal erg onwaarschijnlijk is, tenzij Londen er mee instemt dat Noord-Ierland onderdeel blijft uitmaken van de Europese douane-unie. Dit noemde Johnson onaanvaardbaar.