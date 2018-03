EU akkoord met grote fusie brillenbranche

De Europese Commissie gaat akkoord met de fusie van de Italiaanse brillenmaker Luxottica met de Franse brillenglazen- en contactlenzenproducent Essilor. Volgens de commissie wordt de concurrentie op het gebied van brillenglazen en lenzen niet verstoord door de transactie.

Luxottica is eigenaar van merken als Ray-Ban, Persol en Oakley. Essilor is vooral bekend van het glazenmerk Varilux. Ze zetten samen ruim 15 miljard euro om en hebben ruim 140.000 werknemers in dienst. In september kondigde de Europese Commissie aan de fusie te onderzoeken om vast te stellen dat die niet leidt tot hogere prijzen of verminderde keuze voor consumenten. Daarvoor werd navraag gedaan onder bijna 4000 opticiens in Europa. Daaruit bleek dat dit niet het geval is, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging).

Door het samengaan van Luxottica en Essilor ontstaat een brillengigant met een marktwaarde van circa 46 miljard euro. De deal werd in januari vorig jaar aangekondigd en moet mede leiden tot flinke kostenbesparingen. EssilorLuxottica krijgt een beursnotering in Parijs.