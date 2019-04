„Ethiad wil lening afsluiten voor vloot”

Luchtvaartmaatschappij Etihad Airways wil een lening ter waarde van 600 miljoen dollar afsluiten. Het bedrijf wil met het geld aanbetalingen doen voor nieuwe vliegtuigen, zo meldden bronnen rond de maatschappij uit de Golfstaat.

Etihad zou de lening op eigen houtje willen regelen. Het bedrijf zou al contacten hebben met banken. Daarbij werd gesproken over een lening met een looptijd van twee jaar.

In februari sneed Ethiad nog flink in zijn vliegtuigbestellingen. Zo wil het bedrijf nog maar zes vliegtuigen van Boeing van het type 777 geleverd krijgen van een eerdere 25. Een bestelling voor 42 Airbus A350-toestellen werd gehalveerd.

Etihad was de voorbije drie jaar goed voor een tekort van 4,8 miljard dollar. Het sneed fors in zijn personeelsbestand en luchtroutes. Ook is het bedrijf nog verwikkeld in een rechtszaak over het failliete Air Berlin. Het Duitse bedrijf ging bankroet nadat Etihad de geldkraan dichtdraaide. Die beslissing werd aangevochten.