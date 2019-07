De optiekketens van GrandVision komen in handen van de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica. Dat bedrijf, onder meer maker van de zonnebrillen van Ray-Ban, neemt een belang van 76,72 procent van de aandelen in het moederbedrijf van ketens als Pearle en EyeWish over. Dat belang is nu nog in handen van investeerder HAL.

EssilorLuxottica betaalt 28 euro per aandeel aan HAL. Daarmee komt de totale waarde van GrandVision op ruim 7 miljard euro.