‘EssilorLuxottica bekijkt koop GrandVision’

Brillen- en lenzenproducent EssilorLuxottica bekijkt een overname van het Nederlandse GrandVision, moederbedrijf van optiekketens als EyeWish en Pearle. Dat meldden bronnen rond de kwestie aan persbureau Bloomberg.

Volgens de ingewijden bevinden de gesprekken tussen het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica en GrandVision zich nog in een vroege fase en is het niet zeker dat er een transactie komt. De marktwaarde van GrandVision bedraagt momenteel circa 5,4 miljard euro. Het in Amsterdam genoteerde optiekbedrijf is voor 77 procent in handen van investeerder HAL.

Door de onderneming over te nemen zou EssilorLuxottica, met merken als bijvoorbeeld Oakley en Ray-Ban, zijn marktpositie sterk uitbreiden. GrandVision telt meer dan 7000 winkels in ruim veertig landen.

Op het Damrak schoot de koers van GrandVision na de berichtgeving over een mogelijke overname meer dan 8 procent omhoog. Daarmee was het aandeel GrandVision veruit de sterkste stijger in de MidKap. HAL kreeg er tot 3,4 procent aan waarde bij. Beide bedrijven wilden geen commentaar geven op de geruchten tegen Bloomberg.

EssilorLuxottica ontstond vorig jaar uit de samenvoeging van het Italiaanse Luxottica en het Franse Essilor. De marktwaarde ligt op ongeveer 52 miljard euro. Het in Parijs genoteerde concern is wereldwijd actief met circa 9000 vestigingen en 150.000 werknemers. De omzet lag vorig jaar op 16,2 miljard euro. Eerder dit jaar kampte EssilorLuxottica nog met gerommel in het hoogste management vanwege een machtsstrijd tussen topbestuurders. Deze kwestie zou inmiddels zijn opgelost.