Essent-moeder verlaagt winstverwachting

Het Duitse energiebedrijf Innogy verwacht dat de winst dit jaar lager uitvalt dan gedacht, als gevolg van de overname van de onderneming door de Duitse branchegenoot E.ON. Innogy, de moederonderneming van het Nederlandse Essent, wijst daarbij op het effect van structurele veranderingen in de bedrijfsstructuur.

Innogy verwacht nu voor heel 2019 een aangepaste brutowinst (ebit) van 1,6 miljard euro, van een eerder voorspelde 2,2 miljard euro. Het aangepaste nettoresultaat wordt nu geraamd op 400 miljoen euro. Hier werd eerder een bedrag van 800 miljoen euro verwacht.

De Europese Commissie gaf in september groen licht voor de overname van Innogy door E.ON. Die transactie loopt via een complexe deal tussen E.ON en RWE waarbij onderling activiteiten worden gewisseld. E.ON gaat zich voortaan meer toeleggen op distributie en verkoop van energie en gas aan huishoudens. RWE gaat zich specialiseren in het produceren van energie en in de verkoop aan grotere klanten.